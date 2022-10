Vela, Barcolana: respinte proteste, classifica non cambia

(ANSA) - TRIESTE, 10 OTT - Sono state respinte le due proteste intentate da Ewol - Way of Life nei confronti di Arca e Furio Benussi, la prima relativa all'abbandono della vela in acqua durante il primo lato della Barcolana54 presented by Generali e la seconda in relazione alla regola 69 (comportamento gravemente sconveniente). Lo rende noto l'organizzazione, sottolineando che nulla cambia, quindi, nelle prime posizioni della classifica della Barcolana, con Arca che mantiene il secondo posto guadagnato sul campo di regata.

"Per quanto attiene la prima protesta - riporta la nota - la Giuria Internazionale l'ha considerata invalida, in quanto il protestante non aveva informato tempestivamente Arca dell'intenzione di protestare, atto che, secondo il regolamento di regata, deve essere effettuato alla prima ragionevole opportunità. I giudici, quindi, non sono entrati nel merito della protesta, che si riferiva alle regole 41 e 47 (divieto di abbandonare in mare qualsiasi cosa e divieto di essere aiutati da un mezzo di appoggio in regata), mentre per quanto riguarda la regola 69 (comportamento gravemente sconveniente), la Giuria Internazionale - conclude la nota - ha ritenuto di non avere sufficienti prove per poter penalizzare il comportamento contestato allo skipper Furio Benussi nei confronti di un componente del team di Ewol". (ANSA).