Ryder Cup 2023: il trofeo in Spagna, patria di Ballesteros

(ANSA) - MADRID, 10 OTT - Da Valderrama a Roma, dalla Spagna all'Italia. Corsi e ricorsi legano i due Paesi anche nell'ambito del golf, e proprio con un evento in collaborazione il trofeo della Ryder Cup, torneo in programma tra un anno a Roma, è stato presentato all'ambasciata italiana a Madrid: un'occasione anche per omaggiare Severiano Ballesteros e gli altri giocatori spagnoli che contribuirono a far esportare la prestigiosa competizione fuori dal Regno Unito, in Europa, nel 1997.

L'esclusiva iniziativa si è tenuta in presenza di autorità, tra le quali il sindaco di Madrid, José Luis Martínez Almeida, ed esponenti delle rispettive federazioni di golf. "Mi sento profondamente onorato di essere qui", ha affermato il primo cittadino madrileno, dichiaratosi "un grandissimo appassionato" di golf e sicuro che Roma si rivelerà la "sede migliore" per ospitare la Ryder Cup 2023. "Si tratta del più prestigioso trofeo al mondo nell'ambito del golf", ha ricordato poco prima Riccardo Guariglia, ambasciatore italiano in Spagna, aggiungendo che ospitarlo "ha un altissimo valore simbolico, mediatico ed economico".

Per l'occasione, in una delle sale dell'ambasciata italiana a Madrid è stata allestita una mostra con fotografie iconiche del golf e della Ryder Cup. Inoltre, sono stati proiettati video di promozione del torneo, alcuni con protagonisti campioni di questo sport come Edoardo Molinari. "Il golf italiano è stato assoluto protagonista in una cornice fantastica come Madrid", ha dichiarato Maria Amelia Lolli Ghetti, vicepresidente vicario della Federazione italiana golf (Fig). "Sono convinta che per il golf italiano ci sarà un prima e un dopo come successo anche alla Spagna con la Ryder Cup del 1997 di Valderrama,", ha affermato da parte sua Claudia Hernández, vice presidente della Real Federación Española De Golf. Presente anche Gian Paolo Montali, direttore generale del progetto Ryder Cup 2023. "Questo evento di altissimo prestigio rafforza la vicinanza tra Spagna e Italia con la valorizzazione del turismo golfistico in primo piano", ha affermato. In chiusura, Guariglia ha anche presentato al pubblico la candidatura di Roma ad ospitare l'Expo universale del 2030. (ANSA).