Rugby: in 35 a raduno Italia per preparare Autumn Nations

Sono 35 gli azzurri, di cui quattro esordienti, convocati dal ct dell'Italia, Kieran Crowley, per il raduno di Verona in preparazione alle Autumn Nations Series, che vedranno la nazionale di rugby sfidare Samoa a Padova il 5 novembre, l'Australia a Firenze il 12 novembre ed il Sudafrica campione del mondo a Genova il 19 novembre. La squadra si ritroverà dal 23 al 28 ottobre e Crowley annuncia che bisognerà "lavorare sodo per darci una buona base per affrontare tre formidabili avversari. Una delle nostre sfide principali sarà consolidare la nostra identità: sarà un passo importante per affrontare tutte le partite".

Gli esordienti in rosa sono il centro delle Zebre Parma Enrico Lucchin, che aveva già partecipato ad un raduno con Crowley, Luca Andreani, Gabriele Venditti e Lorenzo Cannone, che parteciperà insieme con il fratello Niccolò Cannone, cos' come capiterà a Paolo e Alessandro Garbisi. Rientrano Luca Bigi e Monty Ioane, in campo nel match vinto in Galles nel Sei Nazioni, e Sebastian Negri. Convocazione anche per Luca Morisi, attualmente in forza ai London Irish. Sabato 29 ottobre sarà ufficializzata la lista degli atleti convocati per le Autumn Nations Series.