Tiro a volo: Mondiali; oro Bacosi nello Skeet donne

(ANSA) - ROMA, 09 OTT - Dai Mondiali di tiro a volo di Osijek arriva per l'Italia la medaglia d'oro di Diana Bacosi nello Skeet donne. La campionessa olimpica di Rio 2016 ha dominato la finale iridata, chiusa in anticipo, sul 37/38, perche' a quel punto nessuno avrebbe potuto raggiungerla. Con il successo di oggi la Bacosi ha anche guadagnato all'Italia la carta olimpica per Parigi '24. Argento alla britannica Amber Hill (31), bronzo all'americana Samantha Simonton (24). (ANSA).