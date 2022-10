Superlega, a Bangkok fa festa Lopez-Chacarra

(ANSA) - ROMA, 09 OTT - Braccia al cielo, doccia di champagne, vincita milionaria. A Bangkok, Eugenio Lopez-Chacarra fa festa dopo l'exploit nel LIV Golf Invitational Thailand. In testa dal primo al terzo round, l'iberico sullo Stonehill Golf Course (par 72) si è imposto con un totale di 197 (65 63 69, -19) colpi, superando l'americano Patrick Reed, 2/o con 200 (-16). Dietro di loro con 201 (-15) gli inglesi Paul Casey, Richard Bland e lo statunitense Sihwan Kim.

Il primo successo in carriera nella Superlega araba ha fruttato a Lopez-Chacarra 4 milioni di dollari solo per quel che riguarda la gara individuale. A cui devono devono aggiungersene altri 750.000 per l'affermazione nella competizione a squadre con il team "Fireballs GC" guidato dal connazionale Sergio Garcia e composto anche dai messicani Carlos Ortiz e Abraham Ancer.

Bottino pieno per Lopez-Chacarra, 22enne di Madrid, passato al professionismo da pochi mesi dopo una brillante carriera da amateur (è stato a lungo il numero 1 al mondo tra i dilettanti) e una laurea negli Usa. (ANSA).