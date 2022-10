Rahm come Ballesteros, conquista terzo successo a Open di Spagna

(ANSA) - MADRID, 09 OTT - A Madrid, Jon Rahm vince per la terza volta l'Open di Spagna ed emula il suo mito Severiano Ballesteros. L'ex numero 1 al mondo cala il 'triplete' nel torneo del DP World Tour dopo un quarto round show in cui ha fatto registrare un parziale di 62 (-9) colpi su un totale di 259 (64 68 65 62, -25). Un eagle, otto birdie e un bogey per il 27enne di Barrika che ha dominato la scena staccando di sei colpi il francese Matthieu Pavon, 2/o con 265 (-19) davanti all'australiano Min Woo Lee, 3/o con 266 (-18).

Al Club de Campo Villa de Madrid (par 71), dieci anni dopo il successo del fratello Francesco, bel finale per Edoardo Molinari che risale dalla 9/a posizione e chiude 4/o con 268 (68 70 63 67, -16) dopo un evento in crescendo che lo ha visto protagonista nel "moving day" (dove ha realizzato il miglior score del terzo giro). Sfiora la Top 10 anche Renato Paratore, 13/o con 271 (-13).

Terzo successo nelle ultime quattro edizioni. Rahm si è confermato così il re dell'Open di Spagna. E dopo gli exploit del 2018 e del 2019 (l'evento non si è giocato nel 2020, nel 2021 è stato vinto invece da Rafa Cabrera Bello) ha calato il tris. Proprio come la leggenda Ballesteros, che l'Open di Spagna lo aveva fatto suo nel 1981, 1985 e 1995. Lacrime di gioia per l'iberico, che al termine della gara ricorda Ballesteros. "E' fantastico poter unire il mio nome al suo, è il mio eroe e cerco d'ispirarmi sempre a lui", la soddisfazione di Rahm. (ANSA).