Barcolana54: edizione all'insegna della sostenibilità

(ANSA) - TRIESTE, 09 OTT - E' la Barcolana all'insegna della sostenibilità, la numero 54, che conta 1.614 iscritti e alla quale darà il via la nave scuola della Marina Militare Amerigo Vespucci. L'antico veliero poco dopo le 7:30 ha lasciato l'ormeggio lungo le Rive per trasferirsi nella zona della partenza della regata, tradizionalmente la più partecipata del mondo.

Tutto pronto per la partenza, come al solito nelle acque davanti al Castello di Miramare e aree limitrofe dove si concentreranno le tantissime barche. Tre sono le favorite: Arca, Deep Blu, Way of Life favoriti, ma la Barcolana non è solo una regata da competizione, anzi, era e rimane la grande festa del mare dei triestini e degli appassionati del mare e della vela che qui giungono da vari Paesi del mondo. Un mondo di natanti variegati e di tutte le dimensioni, dai pochi metri della barchetta di famiglia alle imbarcazione da competizione, lisce e scintillanti con equipaggi agguerriti e vestiti tutti con divisa di bordo, dalle barche con vela latina a quelle ancor più tradizionali. Tra le tante barche ci sarà anche quella della Coop, governata dalla skipper Francesca Clapcich, con un equipaggio di sole donne dipendenti del gruppo. Da Grado è giunta a Trieste per partecipare alla Barcolana Classica, anche la Goletta scuola Colombo.

Per quanto riguarda il meteo, quest'anno - dopo varie edizioni difficili per il troppo vento o la troppa bonaccia - dovrebbe esserci vento buono per gonfiare le vele, senza esagerare.

La Guardia di Finanza, con Polizia di Stato e Carabinieri e Capitaneria di Porto garantirà, come di consueto, con le proprie unità navali una "adeguata cornice di sicurezza della manifestazione". Il dispositivo navale - predisposto nell'ambito delle riunioni di coordinamento del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutesi nelle scorse settimane e presiedute dal Prefetto di Trieste, Annunziato Vardè - prevede l'impiego di numerose unità della Guardia di Finanza, i mezzi nautici della Polizia e dei carabinieri e il Nucleo sommozzatori delle Fiamme Gialle, pronto ad intervenire per eventuali emergenze con il proprio battello operativo. (ANSA).