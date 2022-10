Rugby donne: al via i Mondiali, vincono Francia e Nuova Zelanda

(ANSA) - ROMA, 08 OTT - Le sfide tra Francia e Sudafrica, Inghilterra-Isole Fiji e Australia-Nuova Zelanda hanno inaugurato nella notte i Mondiali di rugby femminili, in corso nella terra dei 'kiwi'. Le francesi hanno strapazzato le sudafricane, imponendosi per 40-5; lo stesso hanno fatto le inglesi contro le figiane, messe sotto per 84-19; il derby d'Oceania, invece, è stato appannaggio delle padrone di casa, vittoriose per 41-17. Alle ore 1,45 di questa notte toccherà all'Italia guidata da Andrea Di Giandomenico, che sarà opposta alla Nazionale degli Stati Uniti sul terreno del Northland Events Centre di Whuangarel (Nuova Zelanda). (ANSA).