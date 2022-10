Pugilato: Oliva,Cammarelle e Testa,a Romics i primi 'Heroes'

(ANSA) - ROMA, 08 OTT - Il primo round del tour 'valoriale' che ha come protagonisti i campioni del pugilato è stato disputato oggi presso la Sala Conferenze del Padiglione 9 della Fiera di Roma. Un parterre speciale per la presentazione della Campagna FPI 'Boxing Heroes-Campioni del Pugilato, Eroi dei Fumetti', declinata come campagna di tesseramento 2022-2023 ma soprattutto come progetto motivazionale rivolto ai giovani, con claim dedicato: "Entra nell'Universo FPI e scegli il Campione che vuoi diventare". Ideato e realizzato insieme ad Artmediasport e Arf! Festival, a cui è stata affidata la direzione artistica, il progetto è patrocinato dal Coni e da Sport e Salute.

Così in soli due giorni di Fiera più di cinquecento ragazzi e bambini hanno indossato i guantoni e partecipato agli allenamenti previsti nello stand della Federazione Pugilistica Italiana (Fpi) , nel Padiglione 6, con il Maestro Massimo Barone e il suo super team di tecnici federali. I più fortunati sono riusciti a salire sul ring Fpi e ricevere il poster autografato dai 'Boxing Heroes' Patrizio Oliva, Roberto Cammarelle e Aziz Abbes Mouhiidine. Sono loro i tre campioni che, insieme al grande Nino Benvenuti, alla medaglia olimpica Irma Testa e alla 'pioniera' della boxe femminile Simona Galassi, diventano personaggi dei fumetti con i loro Avatar disegnati dal fumettista e illustratore Luca Genovese: "ho cercato di interpretare lo spirito di combattenti straordinari - dice -, volendo contribuire a trasmettere un messaggio positivo ai ragazzi".

"Bisogna far vivere le storie ai nostri ragazzi - sottolinea invece Patrizio, ora tecnico azzurro - offrendo loro un futuro motivante, a partire proprio dalle nostre esperienze. Io ho costruito la mia carriera risorgendo dalle macerie della vita, e oggi più che mai posso dire che vivere con i valori della boxe ci rende cittadini migliori". "Il mio potere è la Sicurezza - dice invece l'olimpionico di Pechino Roberto Cammarelle - e si acquisisce solo con sacrificio, impegno e voglia di arrivare. A undici anni ho desiderato di essere la nuova speranza bianca dopo Tyson e, match dopo match, ho costruito la mia storia.

Bisogna crederci e, una volta arrivati, credere in chi rappresenta il futuro". (ANSA).