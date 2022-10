Open di Spagna: Rahm va in testa, Edo Molinari rimonta

(ANSA) - ROMA, 08 OTT - La leadership di Jon Rahm, la rimonta di Edoardo Molinari, la buona prova di Renato Paratore. Il "moving day" dell'Open di Spagna, a Madrid, ha regalato spettacolo. Nel torneo del DP World Tour, Jon Rahm, idolo del pubblico di casa ed ex numero 1 al mondo, con un parziale di 65 (-6) su un totale di 197 (64 68 65, -16) colpi è volato in testa alla classifica. Lo spagnolo, dopo le affermazioni del 2018 e del 2019, sogna il 'triplete' per emulare quanto fatto in passato da Severiano Ballesteros, leggenda del green e fonte d'ispirazione per Rahm.

Al Club de Campo Villa de Madrid (par 71), Rahm precede di un colpo l'australiano Min Woo Lee, 2/o con 198 (-15). Bagarre al 3/o posto con 200 (-13), condiviso da sei giocatori, tra questi anche l'austriaco Stephen Gallacher.

Ma a Madrid il migliore del terzo e penultimo round è stato Edoardo Molinari. Il torinese ha fatto registrare il giro più basso della giornata con un 63 (-8) avvalorato da un eagle, con sette birdie (di cui cinque consecutivi dalla buca 2 alla 6) e un solo bogey. Il vicecapitano del team Europe alla Ryder Cup 2023 di Roma è risalito dalla 36/a alla 9/a posizione (201, 68 70 63, -12) e nelle ultime 18 buche si giocherà le sue chance di vittoria. Risale anche Renato Paratore, da 24/o a 11/o con 202 (67 69 66, -11). Per il romano, sei birdie e un bogey nel "moving day". E il finale della 95esima edizione dell'Open di Spagna, sarà tutto da vivere. Con Rahm, ora ancor più che alla vigilia, grande favorito al titolo. (ANSA).