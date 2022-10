Golf: Superlega; Lopez-Chacarra vola a Bangkok

(ANSA) - ROMA, 08 OTT - Ancora una grande prova a Bangkok per Eugenio Lopez-Chacarra. Lo spagnolo dopo il secondo round del LIV Golf Invitational Thailand è rimasto da solo al comando della classifica con un totale di 128 (65 63, -16) colpi, cinque di vantaggio nei confronti dell'inglese Richard Bland e degli americani Patrick Reed, Harold Varner III e Sihwan Kim, tutti 2/i con 133 (-11).

Allo Stonehill Golf Course (par 72), Lopez-Chacarra si è reso protagonista con un parziale in 63 (-9) che gli ha permesso di staccare tutti e avvicinare il primo successo nella Superlega araba. Il 22enne di Madrid, passato al professionismo da pochi mesi dopo una brillante carriera da amateur (è stato a lungo il numero 1 al mondo tra i dilettanti) e una laurea negli Usa, sogna l'affermazione in un evento che garantisce, al vincitore della gara individuale, 4 milioni di dollari di montepremi.

Anche nel torneo a squadre Lopez-Chacarra sta trascinando all'impresa il "Fireballs GC", team guidato dal connazionale Sergio Garcia e composto pure dai messicani Abraham Ancer e Carlos Ortiz. Ad un round dal termine con "-34" sono in controllo sul "Niblicks GC", 2/i con "-27". (ANSA).