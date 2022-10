De Leo numero 1 dell'Alps Tour 2022

(ANSA) - ROMA, 08 OTT - E' Gregorio De Leo il numero 1 dell'Alps Tour 2022. Il piemontese ha vinto l'ordine di merito del terzo circuito europeo maschile dopo una stagione da protagonista in cui ha dominato la scena.

L'incoronazione è arrivata al termine dell'Emilia Romagna Grand Final, ultima tappa stagionale che, sul percorso del Modena Golf & Country Club, ha visto il successo di Jonathan Yates. L'irlandese, con un totale di 202 (67 66 69, -14) colpi, ha superato di misura Stefano Mazzoli, 2/o con 204 (-12) davanti al francese Julien Sale, 3/o con 205 (-11).

Un importante risultato per Mazzoli (quarto nella "money list"), che ha conquistato la "carta" per giocare, nel 2023, sul Challenge Tour. Insieme a lui (oltre a De Leo, sesto a Modena), si sono assicurati un posto per mettersi in mostra sul secondo circuito europeo, pure i francesi Sale e Vaillant (in caso di passaggio al professionismo, attualmente è ancora un amateur) ma anche l'irlandese Gary Hurley. (ANSA).