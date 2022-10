Torna WEmbrace con Bebe Vio e diventa internazionale

(ANSA) - MILANO, 07 OTT - Torna WEmbrace Sport, il progetto di Bebe Vio e della sua 'art4sport' che promuove lo sport integrato. Lunedì 10 ottobre all'Allianz Cloud di Milano campioni olimpici e paralimpici competeranno tutti insieme nella scherma, nel calcio, nel sitting volley e nel basket con una formula speciale: sarà infatti la selezione italiana a sfidare le 'International Stars'.

"Il nostro obiettivo - spiega Ruggero Vio - è quello di organizzare in futuro sfide andata e ritorno tra nazioni, così da esportare questo evento anche all'estero". Durante WEembrace, patrocinato dal Coni e dal Cip, dal Comune di Milano e dal Parlamento Europeo, sarà svelata anche la squadra di "Fly2Paris", il progetto di supporto per gli atleti che vogliono strappare il pass per le Paralimpidi di Parigi 2024.

Tra gli ospiti più attesi della serata il ct dell'Italia Roberto Mancini, l'ex allenatore Fabio Capello e il vice-presidente dell'Inter, Javier Zanetti. Al loro fianco l'ex campione del Mondo, Christian Zaccardo, gli ex azzurri del basket Bruno Cerella e Peppe Poeta, gli iridati della pallavolo Matteo Piano e Yuri Romanò. Sarà presente anche una delegazione degli Harlem Globetrotters. (ANSA).