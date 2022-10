Tiro a volo: Mondiali: Skeet, azzurri bene Rossetti e Bacosi

(ANSA) - OSIJEK, 07 OTT - E' tempo di Skeet, una delle due specialità olimpiche del tiro a volo, ai Mondiali di Osijek. La gara è cominciata con i primi 50 piattelli di qualificazione. Al momento la classifica provvisoria maschile è guidata da quattro tiratori a punteggio pieno, ovvero il maltese Clive Farrugia, l'egiziano Sanks Martayan, lo svedese Stefan Nilsson e il guatemalteco Roderigo Zachrisson Jogolar. Migliore degli azzurri è stato l'olimpionico di Rio Gabriele Rossetti, andato a riposo con un solo errore all'attivo e il punteggio di 49. Buona anche la partenza dell'altro azzurro Elia Sdruccioli con 48. In ritardo, invece, il carabiniere casertano Tammaro Cassandro, che domani ripartirà da 44/50.

Al femminile solo la francese Lucie Anastassiou non ha fatto errori ed è quindi prima con un perfetto 50. Buon primo giorno anche per l'oro olimpico di Rio Diana Bacosi, che si è fermata a quota 48 punti grazie a un doppio 24/25. Partenza con qualche incertezza, invece, per Chiara Di Marziantonio e per l'oro olimpico di Pechino Chiara Cainero, andate a riposo rispettivamente con 45 e 42.

Domani la competizione prevede altri 50 piattelli di qualificazione e domenica gli ultimi 25 e poi le finali. In palio quattro Carte Olimpiche per Parigi 2024. (ANSA).