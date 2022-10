Giornata Nazionale Us Acli, Lembo: "Un'occasione di rilancio"

(ANSA) - ROMA, 07 OTT - Sport e cittadinanza: è il binomio al centro della V Giornata Nazionale dell'Us Acli 'Lo Sport che vogliamo-Risorsa per le Comunità, in programma l'8 e il 9 ottobre 2022, che si realizzerà in contemporanea in tutta Italia. Dalla Campania al Lazio, passando per la Lombardia e la Calabria: saranno 17 le regioni interessate, 48 le Province, 75 i Comuni e 87 gli eventi programmati per 43 discipline e attività motorie e sportive promosse. Dunque, una giornata che mira a promuovere e valorizzare le potenzialità e responsabilità dello sport per la crescita culturale e sociale del territorio e dei cittadini, valorizzando uno sport più accessibile a tutti e come strumento di benessere, inclusione e riscatto sociale.

A tal proposito si svolgeranno anche gli eventi finali del progetto 'MOL.O SPORT, finanziato dalla presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per lo Sport, con l'attività sportiva che diventa un moltiplicatore per il contrasto al disagio giovanile. "Questa V Giornata per noi rappresenta un'occasione di rilancio delle nostre attività sportive e di riscatto per tutta la popolazione, specie per quanti attraverso lo sport hanno trovato un'importante occasione di inclusione e condivisione - ha dichiarato il Presidente dell'US ACLI Damiano Lembo -. Riteniamo che il binomio sport e cittadinanza sia diventato ancora più forte negli ultimi anni, a maggior ragione dopo gli anni vissuti con la pandemia da Covid-19 che ci hanno fatto riscoprire l'importanza della pratica sportiva non solo per correggere i nostri stili di vita ma anche per una crescita culturale e sociale del territorio e dei suoi cittadini".

(ANSA).