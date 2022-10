Superlega fa tappa a Bangkok, con Smith c'è Johnson

(ANSA) - ROMA, 06 OTT - La Superlega araba fa tappa a Bangkok dove, dal 7 al 9 ottobre, si giocherà il LIV Golf Invitational Thailand. Allo Stonehill Golf Course, campo da golf privato aperto quest'anno, tra i protagonisti più attesi ecco l'australiano Cameron Smith, gli americani Dustin Johnson, Brooks Koepka, Bryson DeChambeau e Phil Mickelson.

Da una parte la competizione individuale, dall'altra quella a squadre. Intanto la LIV Golf ha annunciato di aver stretto un'alleanza strategica con il MENA Tour (circuito che organizza eventi in tutto il Medio Oriente), ufficialmente riconosciuto (dal 2016) dall'Official World Golf Ranking board. E' questa la mossa di Greg Norman, Ceo della LIV Golf, dopo la lettera inviata da 50 protagonisti della Superlega a Peter Dawson, Chairman dell'OWGR, per chiedere il riconoscimento dei tornei del circuito separatista del green. (ANSA).