Open di Spagna: Rahm parte forte, Paratore ok

(ANSA) - ROMA, 06 OTT - Buon inizio a Madrid per Jon Rahm.

Nel primo round della 95/a edizione dell'Open di Spagna, l'ex numero 1 al mondo si è messo subito in evidenza con un giro in 64 (-7) colpi che gli è valso la 4/a posizione al fianco del francese Matthieu Pavon e dello svedese Joakim Lagergren. Meglio di loro hanno fatto solo il cinese Ashun Wu, l'olandese Darius Van Driel e il thailandese Kiradech Aphibarnrat, tutti in testa con 63 (-8).

Un eagle, sei birdie e un bogey per Rahm, che insegue il tris di successi nella competizione (dopo le affermazioni del 2018 e del 2019) per emulare quanto fatto in passato dal suo idolo: Severiano Ballesteros. Al Club de Campo Villa de Madrid (par 71), tra gli azzurri buon inizio per Renato Paratore. Il romano è 14/o con 67 (-4) davanti a Edoardo Molinari, 21/o con 68 (-3).

Avvio complicato per Andrea Pavan e Filippo Celli, 100esimi con 73 (+2). Più indietro Lorenzo Gagli, 115/o con 75 (+4), e Nino Bertasio, 127/o con 77 (+6). (ANSA).