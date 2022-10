Ciclismo: cimeli di Marco Pantani in mostra a Omegna

(ANSA) - VERBANIA, 06 OTT - Gli appassionati di ciclismo hanno tempo fino alle 19 di venerdì 7 ottobre per vedere dal vivo alcuni cimeli di Marco Pantani, indimenticato campione di ciclismo morto all'età di 34 anni nel 2004. In occasione della partenza del Gran Piemonte, gara professionistica che si è corsa oggi con partenza da Omegna (Verbano-Cusio-Ossola), la città affacciata sul lago d'Orta ospita al Forum di Parco Pasquale Maulini una mostra temporanea dedicata al Pirata e ai campioni degli anni Novanta: esposti un centinaio di articoli, tra cui tre maglie originali appartenute a Pantani (una da gara risalente al 2000 e altre due da allenamento delle stagioni 1999 e 2003) e un paio di scarpini usati tra il 1998 (anno della doppietta Giro d'Italia e Tour de France) e il 1999.

Gran parte degli oggetti in mostra appartengono alla collezione privata del bresciano Matteo Ghitti, tifoso di Pantani e appassionato del ciclismo della fine del millennio, a cui si aggiungono alcuni pezzi ricevuti in prestito per l'occasione.

Tra gli oggetti in mostra, anche le biciclette originali con cui hanno corso alcuni gregari di Pantani: una Wilier del '97, una Bianchi del '99 e due Carrera risalenti al 1993 e al 1994.

