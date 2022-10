Barcolana: Maxi-Trofeo Portopiccolo va a Clean Sport One

(ANSA) - TRIESTE, 06 OTT - È Step Impianti - Clean Sport One il vincitore in tempo compensato della terza giornata della Barcolana Maxi - Trofeo Portopiccolo, svoltasi oggi sullo stesso percorso della regata di domenica, che ha visto Arca Sgr tagliare per prima il traguardo in tempo reale. Un "prologo" dedicato ai Maxi Yacht che chiude anche la tre giorni di regate disputate secondo il sistema di compensi ORC, che vede vincere l'imbarcazione slovena Step Impianti - Clean Sport One (Jadro Koper), seguita da Deep Blue (New York Yacht Club) ed Ekita (Società Velica Barcola e Grignano).

Una gara caratterizzata da vento leggero: "Il poco vento ha reso molto tattico questo evento - ha sintetizzato il direttore sportivo della SVBG Dean Bassi - a fare la differenza sono state ancora una volta le scelte tecniche a livello di tipologie di vele imbarcante e le strategie di rotta. Un gran bello spettacolo che ha permesso di vedere duellare in Golfo quelli che sono gli scafi protagonisti della parte sportiva della regata, permettendo di fare un test molto attendibile sulla prossima domenica".

Mentre le previsioni meteo stanno cambiando, in favore di una giornata di Bora a media intensità per domenica, le iscrizioni alla Coppa d'Autunno hanno raggiunto finora quota 1.457.

Domenica Claudio Cecchetto parteciperà alla regata a bordo dell'imbarcazione Idrusa. L'iniziativa è frutto di una collaborazione con il Lightbay Sailing Team dell'armatore Carlo Alberini e Claudio Cecchetto che durerà anche nel 2023 e che prevede la celebrazione dei Cento anni di Riccione grazie al marchio "Ricc100ne". La sinergia tra Cecchetto e Lightbay Sailing Team è nata da una scintilla accesa del famoso "Cenacolo Artom" format ideato da Arturo Artom che unisce arte e impresa, grandi imprenditori e storie di eccellenza italiana. (ANSA).