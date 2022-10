Ryder Cup: capitani si esibiscono a Roma dal Tempio di Venere

(ANSA) - ROMA, 04 OTT - Una cartolina da Roma per la Ryder Cup 2023. Continuano le celebrazioni "Year to Go" che questa mattina nella Città Eterna hanno visto ancora protagonisti i due capitani, Luke Donald per il team Europe e Zach Johnson per gli Usa. Dal Tempio di Venere e con vista sul Colosseo, si sono esibiti con colpi di approccio al green, creato simbolicamente per l'occasione.

E' questa la risposta dell'Italia alla Francia che per la Ryder Cup 2018 aveva messo in bella mostra la Torre Eiffell. Foto di rito al termine della performance di Donald e Johnson. Per la Federazione Italiana Golf erano presenti, tra gli altri, il presidente Franco Chimenti e il direttore generale del progetto Ryder Cup 2023, Gian Paolo Montali. (ANSA).