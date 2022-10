Taekwondo: brilla la giovane Italia all'Albanian Open

(ANSA) - ROMA, 03 OTT - Si è conclusa con un ricco medagliere azzurro la due giorni dell'Albanian Open, categorie cadetti e juniores, dove sono state 33 le medaglie conquistate. Con un particolarissimo motivo ulteriore di orgoglio per la Federazione italiana Taekwondo che può sorridere anche per il successo di Mykhalin Korsak, uno degli atleti ucraini che ormai da molti mesi si allenano presso il centro federale dell'Acqua Acetosa.

Il classe 2005 è riuscito a salire sul gradino più alto del podio della -68kg dopo una Finale combattuta contro il connazionale Mykyta Bespiatyi.

A Tirana, i giovani atleti azzurri emergenti non hanno disatteso le aspettative, riuscendo a raggiungere la zona podio in 27 categorie, confermando prestazioni di grande carattere e spessore. (ANSA).