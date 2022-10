Presidente Uefa apre Congresso mondiale giornalisti sportivi

(ANSA) - ROMA, 01 OTT - Il presidente della Uefa, Aleksander Ceferin, sarà l'ospite d'onore - lunedì 3 ottobre - dell'84/o Congresso dell'Aips (Association internationale de la presse sportive) che si apre domani a Roma per chiudersi giovedì 6. I Mondiali in Qatar, Parigi 2024, inclusione, diritti, libertà di stampa, Olimpiadi, paralimpismo e solidarietà tra i grandi temi di interesse del Congresso, con oltre 180 delegati da ogni continente, esperti e dirigenti sportivi. Ma anche racconti di sport, dal cronista soldato in Ucraina alla parità di genere.

Ceferin, accompagnato dal presidente Figc, Gabriele Gravina, con Giancarlo Abete e dirigenti federali dialogherà alle 15 sul presente e sul futuro del calcio con il presidente di Aips, Gianni Merlo, introdotto dal presidente nazionale dell'Ussi, Gianfranco Coppola, che ha lanciato la candidatura italiana per il congresso elettivo, il primo di nuovo in presenza dopo l'emergenza pandemia. Nella stessa giornata i saluti istituzionali tra cui quello del presidente e AD di Sport e Salute, Vito Cozzoli. (ANSA).