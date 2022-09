Tennis: Bolelli-Fognini eliminati in semifinale a Sofia

(ANSA) - ROMA, 30 SET - Semifinale amara per Simone Bolelli e Fabio Fognini, usciti sconfitti dalla semifinale del torneo di doppio del 'Sofia Open'. A battere i due azzurri sono stati i tedeschi Fabian Fallert e Oscar Otte, impostisi per 6-3 7-5 in un'ora e 17 minuti di gioco.

Il cammino fatto a Sofia farà comunque guadagnare agli azzurri 90 punti nel ranking Atp del doppio, classifica basata sui risultati stagionali delle coppie da cui si determineranno le otto migliori che si qualificheranno per le Nitto AtpP Finals di Torino (13-20 novembre). Attualmente Bolelli e Fognini sono decimi. (ANSA).