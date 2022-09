Motonautica: a Maurizio Schepici il Cavallo d'Oro Rai

(ANSA) - ROMA, 30 SET - Maurizio Schepici si ricorderà a lungo del 2022. Il pilota di motonautica ha conquistato un altro riconoscimento per meriti sportivi: il Cavallo d'Oro della Rai, ricevuto a Venezia.

Il premio si va ad aggiungere al Leone D'Oro al Gran Premio Internazionale di Venezia, alla Palma d'Oro di Assisi con nomina ad ambasciatore di pace e sport nel mondo, oltre alla Medaglia d'Oro a Valor Atletico del Coni. "Ricevere questo premio - ha commentato Schepici, tesserato con la Federazione Italiana Motonautica - è una soddisfazione enorme, motivo di orgoglio per me e la mia famiglia".

I tanti successi, però, non distraggono Schepici dagli obiettivi futuri, su tutti "crescere sempre di più. Sto facendo un percorso bellissimo col mio team e, nonostante la stagione sia terminata da poco, pensiamo già alla prossima - prosegue -.

Ci sono tanti nuovi traguardi da raggiungere, a partire dal record mondiale sul tracciato Messina-Vulcano-Messina. Già nel 2019 ero riuscito a migliorarlo, ma ci proveremo di nuovo, prima del campionato del mondo che disputeremo, forse, negli Stati Uniti". (ANSA).