Milano-Cortina: Parsons, opportunità di crescita per Italia

(ANSA) - ROMA, 28 SET - "Le elezioni italiane non le commento, perché sono affari italiani, ma ai nuovi leader chiediamo che venga capito e riconosciuto il nostro lavoro, non solo a livello nazionale, anche internazionale. Ci aspettiamo che i vostri leader capiscano che tutto quello che riguarda il movimento paralimpico implica uno sviluppo". Lo ha detto Andrew Parsons, presidente del IPC, in conferenza stampa dalla sede del Cip di Roma. Nei prossimi giorni sarà impegnato nel summit 'Sport for All' che si terrà in Vaticano. "Chiediamo rispetto e comprensione, perché ospitare i Giochi di Milano-Cortina è una grande opportunità per tutto il vostro Paese - prosegue Parsons -. Sono una sfida e noi collaboreremo con i futuri leader del Governo".

Sul movimento paralimpico italiano conclude: "In Italia il movimento paralimpico sta vivendo un momento veramente speciale e devo dire che il modello adottato qui è incredibile ed è andato a beneficio non solo del medagliere, ma di una generazione di atleti. Questo porterà a un cambiamento verso un mondo inclusivo". (ANSA).