Ryder Cu:; Migliozzi è 3/o nella European Points List

(ANSA) - ROMA, 27 SET - Il successo in rimonta all'Open de France, a Le Golf National di Guyancourt, fa volare Guido Migliozzi anche nelle classifiche riguardanti la Ryder Cup del 2023 di Roma. Il vicentino nella European Points List è risalito di 13 posizioni e ora è 3/o alle spalle solo del nordirlandese Rory McIlroy (secondo) e dell'irlandese Shane Lowry (primo). I primi tre della European Points List, così come quelli della World Points List (dove Migliozzi è invece quinto), si conquisteranno un posto di diritto nel team Europe. Sarà poi il capitano Luke Donald a completare il roster con le sei wild card a sua disposizione.

Il sogno di debuttare in Ryder Cup e di farlo peraltro in Italia, sul percorso del Marco Simone Golf & Country Club, per Migliozzi è più vicino. Ma la strada da percorrere, per il 25enne veneto, è ancora lunga. Le qualificazioni, per il team Europe, si concluderanno infatti il 3 settembre 2023. (ANSA).