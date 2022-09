Coni: proclamati i vincitori del 56/o Concorso letterario

(ANSA) - ROMA, 27 SET - La Commissione della 56/a edizione del concorso letterario del Coni si è riunita al Foro Italico ed ha attribuito i premi previsti dalla tre sezioni, narrativa, saggistica e tecnica.

In particolare, informa il Comitato olimpico, la commissione - presieduta da Paolo Garimberti e composta da Mauro Berruto, Giovanni Bruno, Fabrizio Maffei, Mara Santangelo, Riccardo Signori e Umberto Zapelloni -, dopo un approfondito esame delle opere presentate in concorso, per la narrativa ha assegnato il primo premio (tremila euro) ad Andrea Schianchi per "Il comunista che allenò Pelè" e il secondo (duemila euro) a Maurizio Crosetti per "Quando uccisero Maradona"; per la saggistica a Moris Gasparri per "Il potere della vittoria" e ad Andrea Melis per "Tennis Aut - Quattro scambi tra tennis e autismo; per la tecnica, infine, a Emiliano Battazzi per "Calcio liquido" e a Emilio Pesce per "La medicina del futuro: l'esercizio fisico". (ANSA).