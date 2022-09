Mondiali canottaggio: Italia chiude con l' argento di Perini

(ANSA) - RACICE, 25 SET - L'Italia ha concluso i Mondiali di canottaggio a Racice (Rep. Ceca) con la medaglia d'argento nel singolo PR1 maschile conquistata da Giacomo Perini. Un risultato che permette alla squadra azzurra di chiudere la manifestazione iridata con nove medaglie complessive - cinque ori, tre argenti, un bronzo - che valgono il secondo posto nel medagliere per nazioni alle spalle della Gran Bretagna, che vince 12 medaglie (7/1/4), e davanti alla Romania (4 medaglie, tutte d'oro).

Perini ha condotto la gara per più di 1000 metri, subendo il rientro del due volte campione paralimpico della specialità, l'ucraino Roman Polianskyi, che lo ha superato a 400 metri dall'arrivo andando a vincere il titolo iridato davanti all'azzurro. Terzo posto per il britannico Benjamin Pritchard, per un podio che ricalca quello dei recenti Europei di Monaco di Baviera, dove l'azzurro si era laureato campione continentale davanti a Polianskyi e al britannico. Lo sculler paralimpico azzurro, al primo anno di attività, guarda ora con ancor più fiducia alla qualificazione per la Paralimpiade di Parigi.

Conclusa la rassegna iridata assoluta, il prossimo impegno internazionale per l'Italia del canottaggio sarà a Saundersfoot, in Galles, dove dal 7 al 9 ottobre si terranno i Mondiali di Coastal Rowing. (ANSA).