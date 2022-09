Canottaggio: ai Mondiali Ruta-Oppo argento doppio pesi leggeri

(ANSA) - ROMA, 24 SET - Pietro Ruta e Stefano Oppo, per la quarta volta consecutiva, hanno conquistato la medaglia d'argento mondiale nel doppio PL chiudendo i 2000 metri di distanza in 6.19.11. Sul bacino remiero di Racice (Rep. Ceca) la coppia azzurra più medagliata in attività ha trovato irraggiungibile l'equipaggio irlandese (6.16.46), vincitore della medaglia d'oro mentre al terzo posto si è classificata la barca ucraina (6.19.53).

Dopo il bronzo olimpico di Tokyo 2020 Oppo, campione del mondo con l'otto PL nel 2013, si è aggiudicato con Ruta tre medaglie d'argento nelle ultime tre edizioni mondiali (2017-2018-2019). I due azzurri hanno collezionato 11 medaglie negli ultimi sei anni.

Medaglia di bronzo invece per il quattro di coppia azzurro con Nicolò Carucci, Andrea Panizza, Luca Chiumento, Giacomo Gentili. L'oro è andato alla Polonia, secondo posto per la Gran Bretagna. (ANSA).