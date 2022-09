Settimana europea dello sport, Cozzoli "un modo per fare di più"

(ANSA) - ROMA, 23 SET - Parte la "Settimana Europea dello Sport" (fino al 30 settembre), lanciata dalla Commissione Europea nel 2015 per promuovere la pratica sportiva e i corretti stili di vita. "Qualche passo in avanti è stato fatto, ma siamo ancora tanto indietro sull'attività motoria di base" dice Michele Sciscioli, Capo Dipartimento per lo Sport, dallo Stadio dei Marmi. "Il mio auspicio è che questo momento sia un modo per sviluppare nuove dinamiche positive per lo sport - prosegue - Il 2022 è stato dedicato dalle istituzioni europee ai giovani, il periodo della pandemia ha colpito in modo più importante le generazioni future e mi auguro che questo anno ci abbia fatto capire quanto i giovani debbano essere messi nelle migliori condizioni possibili di guardare avanti senza paura". La settimana europea dello sport, coordinata dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e attuata da Sport e Salute, si svolge in contemporanea tra gli stati della comunità europea, dando vita al concetto di sport come componente essenziale della crescita della persona. Per questo il presidente e ad di Sport e Salute, Vito Cozzoli, definisce la manifestazione anche "il momento giusto per un'esame di coscienza". "E' l'occasione per capire quanto facciamo e quanto ancora ci sia da fare - prosegue Cozzoli - Non è mai tardi per riprendere a fare sport e siamo felici di lavorare al fianco dei nostri concittadini europei per fare sempre di più". E allo Stadio dei Marmi, tra le tante iniziative della settimana, c'è quella di #BeActive con il villaggio multisport al quale tantissime federazioni hanno aderito per far provare le proprie discipline ai più piccoli. "Ci sono ancora tante sfide di fronte a noi, ma è il momento di fare più sport e pensare al benessere e ai corretti stili di vita" conclude Cozzoli. Un pensiero sposato anche dall'ex campione di rugby e Legend di Sport e Salute, Andrea Lo Cicero. "Tante persone attraverso lo sport sono uscite da situazioni difficile, questo perché lo sport è anche disciplina. Più ci muoviamo, meno soffre la nostra sanità.

Dobbiamo portare lo sport nelle scuole e farlo bene". Parola di Lo Cicero. (ANSA).