Milano-Cortina: Pancalli, atteso forte impatto sociale

(ANSA) - TRENTO, 23 SET - "L'impatto sociale è una delle cose di cui tenere conto per la candidatura di Milano-Cortina.

Abbiamo presentato una candidatura sostenibile dal punto di vista economico, ambientale ma anche sociale. Crediamo che qualsiasi grande evento sportivo sia un'occasione per vedere i più grandi campioni, ma anche un'opportunità per il futuro". Lo ha detto il presidente del Comitato italiano paralimpico, Luca Pancalli, intervenendo all'evento "Milano-Cortina 2026, tutto il rose dei giochi", nell'ambito del Festival dello sport di Trento.

"Sulla parte paralimpica, l'obiettivo è contagiare il Paese per uno sport più inclusivo, dare a tanti giovani la possibilità di vedere le opportunità che hanno, e non ciò che hanno perso.

Ciò che ci rende orgogliosi, è la collaborazione tra mondo olimpico e paralimpico, che sta creando al differenza in Italia e nel mondo", ha aggiunto Pancalli.

Anche Andrea Gios, presidente di Fisg, ha parlato di uno sforzo comune per l'organizzazione. "Come federazione - ha precisato - ci stiamo preparando nel modo migliore possibile.

Sarà difficile ripetere gli ottimi risultati di Pechino, ma siamo fiduciosi. Il vero obiettivo è però portare nuovi giovani a fare sport". (ANSA).