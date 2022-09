Sport: Maxxi e Ics insieme per la valorizzazione della cultura

(ANSA) - ROMA, 22 SET - Maxxi e istituto per il credito sportivo insieme per la valorizzazione della cultura e la promozione dello sviluppo sostenibile. E' il risultato del protocollo d'intesa firmato oggi a Roma dalla presidente della Fondazione Maxxi-Museo nazionale delle arti del XXI Secolo, Giovanna Melandri e dal presidente dell'Istituto per il Credito Sportivo, Andrea Abodi, con l'obiettivo di collaborare a progetti e operazioni strategici al fine di contribuire alla ripresa economica e sociale attraverso la valorizzazione delle attività culturali nel rispetto dei valori della sostenibilità e della vivibilità dell'ambiente urbano.

Il Maxxi e l'Istituto per Credito Sportivo intendono così favorire la collaborazione, in coerenza e nei limiti delle proprie prerogative istituzionali, anche attraverso il portafoglio delle opportunità - prodotti finanziari e servizi di advisory - che Ics metterà a disposizione della Fondazione.

La Convenzione, realizzata in tempi strettissimi grazie alla totale condivisione di intenti, prevede il supporto da parte dell'Ics ai piani di sviluppo della Fondazione Maxxi e alla sua intensa agenda culturale, finalizzata alla valorizzazione di un prezioso patrimonio materiale e immateriale. "La Convenzione tra l'Istituto per il Credito Sportivo e la Fondazione MAXXI - ha dichiarato Abodi - rappresenta un vero e proprio spartiacque, laddove la cultura inizia a essere percepita come effettivo e imprescindibile motore dell'economia sociale della città di Roma e dell'intera Nazione, come strumento concreto e utile al miglioramento della qualità di vita dei cittadini.

"Sono particolarmente lieta di questo accordo - aggiunge Melandri - basato su valori comuni quali il sostegno alla cultura, la sperimentazione, la progettazione sostenibile e la rigenerazione urbana. In particolare, partendo proprio dal progetto "prototipo" di Bas Smets per Maxxi Green, insieme all'Istituto per il Credito Sportivo, sarà possibile favorire lo sviluppo della progettazione bioclimatica per migliorare il microclima, la sostenibilità e la vivibilità del quartiere Flaminio". (ANSA).