Sport e salute: nasce progetto pilota per giovani detenuti

(ANSA) - ROMA, 20 SET - Da metà ottobre, nell'istituto penale minorile di Casal del Marmo a Roma parte un progetto per lo sport: cinque giorni alla settimana i detenuti potranno praticare una disciplina tra calcio, rugby, tennistavolo, zumba e fitness. Lo prevede un protocollo di intesa tra il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità (Dgpram), Sport e Salute e il Dipartimento per lo sport, che durerà tre anni e punta punta a migliorare il benessere psico-fisico dei giovani detenuti.

"Lo sport supera le barriere, è una straordinaria opportunità di crescita ed è un diritto anche in carcere - ha detto il presidente di Sport e Salute, Vito Cozzoli, che nell'istituto, alla presenza di 40 detenuti, ha sottoscritto il protocollo insieme con il direttore generale del Dgpram, Giuseppe Cacciapuoti e la dirigente del Dipartimento per lo sport, Stefania Pizzolla - Per questo abbiamo deciso di investire nel progetto anche grazie al supporto finanziario della sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali".

Il protocollo prevede la redazione di un programma annuale, riservato ai minorenni e ai giovani adulti in carico alla giustizia minorile, di attività sportive, di squadra e individuali, la fornitura di materiale e attrezzature necessarie per l'arredo di impianti sportivi e di mezzi da competizione. E ancora l'organizzazione di corsi per la formazione di istruttori indicati dal Dipartimento. Sport e Salute, inoltre, renderà disponibili tecnici e allenatori qualificati al fine di predisporre un'adeguata attività formativa e educativa dei giovani detenuti. Per la realizzazione degli obiettivi indicati nel protocollo e per consentire la pianificazione strategica degli interventi programmati, sarà costituito un Comitato tecnico-scientifico paritetico composto da sei componenti.

(ANSA).