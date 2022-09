Pugilato: Vianello torna in Italia, 28/10 contro McFarlane

(ANSA) - ROMA, 20 SET - Dopo aver svolto con successo (10 incontri con 9 vittorie e un pari) la prima parte della carriera negli Stati Uniti, Guido Vianello, la grande speranza della boxe italiana nella categoria dei pesi massimi, torna a combattere nella sua Roma. Il pugile romano che negli States viene fatto salire sul ring con un elmo da gladiatore in testa sfiderà lo scozzese Jay McFarlane nel main event della riunione del prossimo 28 ottobre, presso l'Atlantico di Roma per un match reso possibile dalla collaborazione tra la Opi Since 82 della famiglia Cherchi e la Top Rank di Bob Arum, uno dei promoter più influenti e affermati nel panorama mondiale.

Ma oltre alla sfida di cui sarà protagonista Vianello, sul ring dell'Atlantico ci saranno sette incontri di cui tre validi per un titolo. In una nota, gli organizzatori precisano infatti che "la serata nella sua interezza si svilupperà intorno ai migliori talenti del pugilato romano in forza alla Opi Since 82". Così nella main card, l'imbattuto Mirko Natalizi difenderà il titolo Wbc International Silver dei pesi superwelter contro il gallese Tony Dixon, mentre la campionessa europea dei pesi supermosca Stephanie Silva se la vedrà con la sfidante ufficiale Ewalina Pekalska, pugilatrice finora imbattuta. Come terzo incontro con una cintura in palio ci sarà un derby romano: Francesco Russo contenderà a Francesco Sarchioto il titolo Italiano dei pesi superwelter, attualmente vacante.

Prima dei Title Fight ci sarà un inframmezzo di pugilato AOB con due star italiane del web: gli Youtuber Simone "Sim1 Workout" Carotenuto e Domenico "Streetgorilla" Venditto incroceranno i guantoni per la prima volta in un contest ufficiale. Nell'undercard, Armando Casamonica e Mauro Loli si affronteranno nella rivincita dello spettacolare match nel novembre 2021 al Palaeur. La serata sarà trasmessa in diretta negli Stati Uniti su ESPN+ (ANSA).