Milano-Cortina: Malagò "intuizione dopo stop candidatura Roma"

(ANSA) - MILANO, 20 SET - La candidatura alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina "è stata un'intuizione dopo le ferite dovute allo stop della candidatura alle Olimpiadi estive di Roma. Abbiamo fatto di necessità virtù, lì in quel momento è nata la questione dell'Olimpiade dei territori". Così il presidente del Coni e della Fondazione Milano Cortina 2026, Giovanni Malagò, durante un evento sul ruolo delle grandi aziende nella promozione dei valori dello sport, presso la sede di Deloitte a Milano.

"È un'Olimpiade diversa, lo sappiamo sia noi che il Cio, in quanto, c'è stato un prima del 24 giugno 2019, quando abbiamo vinto contro la Svezia, e un dopo: è - ha aggiunto - una doppia olimpiade di territori, non solo di comuni", ha aggiunto Malagò.

(ANSA).