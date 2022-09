Canottaggio: Mondiali; altre quatto barche azzurre in semifinale

(ANSA) - ROMA, 19 SET - Ai Mondiali di canottaggio a Racice, in Repubblica Ceca, l'Italia chiude il secondo giorno di qualifiche ottenendo il pass per altre quattro semifinali: quattro di coppia maschile, due senza, quattro senza e quattro di coppia femminili. Ad oggi, la flotta azzurra prosegue il percorso nell'evento iridato con sei barche già in finale diretta, cinque in semifinale, tre ai quarti, sei ai recuperi e due (singolo PR1 e otto maschili) che debutteranno domani.

Nella gare odierne sulla Labe Arena, vince la propria batteria il quattro di coppia campione d'Europa in carica ( Gentili, Chiumento, Panizza e Carucci) davanti a Olanda e Lituania. Grazie alla terza posizione nelle rispettive batterie, sono in semifinale anche tre equipaggi femminili: il due senza (De Filippis e Codato), il quattro senza (Ondoli, Meriano, Pelacchi e Rocek) e il quattro di coppia (Guerra, Iseppi, Montesano e Terrazzi). Disputeranno i recuperi i doppi femminili pl (Cesarini-Rodini) e quello Senior (Gobbi-Tontodonati), il quattro senza maschile (Di Colandrea, Monfrecola, Abbagnale e Gabbia) e il quattro con PR3 misto (Muti, Tramontin, Schettino, Conti e Scionico al timone).

Domani a Racice, nella terza giornata dei Mondiali, l'Italremo scende in acqua con sette imbarcazioni, impegnate in due batterie (singolo PR1 e otto maschili), tre ripescaggi (quattro senza maschile, doppio Pesi Leggeri femminile, quattro con PR3 misto) e due preliminary race (due senza PR3 femminile e due senza pielle femminile). (ANSA).