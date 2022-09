Sport: Pratoni 2022, visita Bach ai Fei World Championships

(ANSA) - ROMA, 18 SET - Thomas Bach, dopo aver ricevuto il Collare d'Oro al merito sportivo a Roma, ha fatto visita ai Fei World Championships in scena ai Pratoni del Vivaro dal 14 al 25 settembre. Il numero uno del Comitato Olimpico Internazionale è arrivato insieme a Franco Carraro, membro del Cio ed ex numero uno del Coni e della Figc, e ha incontrato il presidente della Fise Marco Di Paola e il presidente della Fei Ingmar De Vos, con i quali si è intrattenuto a lungo nell'area lounge del villaggio dei Pratoni.

Pochi minuti prima dell'inizio della competizione odierna di Cross Country, il presidente del CIO, con tutto l'entourage al seguito, è stato accompagnato a bordo percorso per ammirare l'inizio delle gare. Bach ha poi avuto modo di visitare i Pratoni grazie a un tour guidato del tracciato. (ANSA).