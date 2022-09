MacIntyre festeggia, vincere Open Italia è speciale

(ANSA) - ROMA, 18 SET - "Questa è una vittoria speciale, dal grande significato. Nel 2021 non sono riuscito a qualificarmi per la Ryder Cup e ora ho vinto qui a Roma e al Marco Simone Golf & Country Club, sul campo che nel 2023 ospiterà proprio la Ryder Cup. Conquistare un posto in squadra nel team Europe è il mio principale e unico obiettivo". Sono le dichiarazioni dello scozzese Robert MacIntyre, vincitore della 79/a edizione dell'Open d'Italia. (ANSA).