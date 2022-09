Ginnastica, Raffaeli: "Dedico il titolo mondiale ai marchigiani"

(ANSA) - ROMA, 17 SET - "Dedico questo titolo mondiale alle Marche, la mia terra, e a tutte le famiglie che stanno soffrendo in questo momento, ma anche alle mie allenatrici, alla Federginnastica, alla polizia di Stato e alla mia famiglia.

Speravo di vincere, ma non così tanto". Queste le parole, dopo la premiazione per il quarto oro ai Mondiali di ginnastica ritmica a Sofia, della marchigiana Sofia Raffaeli. "Non sono soddisfatta - aggiunge -, potevo fare molto, molto meglio: oggi non sono riuscita a fare le cose che posso e so fare, cercherò di migliorarmi ancora. Voglio sempre la perfezione e sono contenta solo quando so di avere fatto tutto". (ANSA).