Taekwondo: presidente Cio Bach incontra e ringrazia la Fita

(ANSA) - ROMA, 16 SET - Il presidente del Cio, Thomas Bach, ha trascorso una giornata tra gli atleti e dirigenti sportivi al Cpo "Giulio Onesti" di Roma, dopo aver ricevuto il Collare d'Oro Coni, la più alta onorificenza dello sport italiano. Bach ha poi creato grande emozione con la sua visita a sorpresa nella palestra della Fita, centro della preparazione olimpica di taekwondo. Ha salutato gli atleti azzurri, gli olimpionici Vito Dell'Aquila e Simone Alessio, lo staff tecnico federale e ha incontrato la nazionale ucraina e l'atleta rifugiata afgana accolti della Federazione taekwondo negli ultimi due anni.

"Tutto questo è meraviglioso - ha detto ringraziando la Fita e il presidente, Angelo Cito -, grazie per quello avete fatto per queste atlete e atleti. E' la traduzione e l'applicazione sul campo dello spirito olimpico e dei nostri valori, restare uniti all'insegna dell' inclusione e della non discriminazione".

"Siamo orgogliosi di questa splendida sorpresa, e siamo ancor più felici di averla ricevuta proprio nella casa degli atleti olimpici di takwondo - ha gli ha replicato Cito -. Per noi accogliere 'in famiglia' questi atleti in difficoltà, prima di un atto dovuto è stato un gesto naturale e per questo non possiamo che rifarci ai valori fondamentali dello spirito olimpico. Il senso della fondazione Thf Italia, (costola della Taekwondo Humanitarian Foundation, della World Taekwondo) è proprio questo, dare una speranza attraverso lo sport a chi nella vita non ha avuto le stesse opportunità". (ANSA).