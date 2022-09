Open Italia: Fitzpatrick ok, secondo round nel vivo

(ANSA) - ROMA, 16 SET - Entra nel vivo il secondo round dell'Open d'Italia, , sul percorso del Marco Simone Golf & Country Club (par 71), a Roma. Matt Fitzpatrick, che ha chiuso da solo in testa il primo giro, ha ultimato le seconde 18 buche con un parziale di 69 (-2) su un totale di 134 (65 69, -8) colpi. Sette birdie e quattro bogey per il numero 11 al mondo.

Tra gli inglesi, buona prova pure per Tom Lewis (135, -7) e Luke Donald (137, -5). Il capitano del team Europe alla Ryder Cup 2023, dopo un ottimo inizio, ha pagato a caro prezzo due bogey nel finale.

Entra nel vivo pure il secondo round di Rory McIlroy e Francesco Molinari. E se il numero 2 mondiale cerca conferme, l'azzurro insegue il riscatto. C'è attesa inoltre per Filippo Celli, ieri il migliore tra gli italiani. (ANSA).