Maltempo: Raffaeli, dedico medaglie alle mie Marche

"Dedico queste medaglie a tutta l'Italia ma soprattutto alle Marche, la mia terra dove sono nata e dove vivo": così Sofia Raffaeli, protagonista assoluta ai mondiali di ginnastica ritmica di Sofia dove ha conquistato tre ori ed un bronzo. "Il mio pensiero va alle vittime e alle famiglie e a tutte le persone che stanno soffrendo".

Il Presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha invitato le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva a far osservare un minuto di silenzio in occasione di tutte le manifestazioni sportive che si svolgeranno in Italia nel fine settimana, per onorare la memoria delle vittime dell'alluvione nella Regione Marche. "Siamo scossi e profondamente addolorati per quanto accaduto. Il calcio italiano si stringe attorno al popolo marchigiano e alle famiglie delle vittime. Siamo comunità nelle gioie e nel dolore, per questo il minuto di silenzio che osserveremo su tutti i campi testimonia vicinanza e rispetto verso quanti stanno soffrendo per la calamità che si è abbattuta sulle Marche nelle ultime ore". Così il presidente della Figc, Gabriele Gravina, che accogliendo l'invito del presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha disposto che in tutte le gare dei campionati in programma nel fine settimana sia osservato un minuto di raccoglimento per onorare la memoria delle vittime dell'alluvione.