Pallavolo:standing ovation per Italia campione in Consiglio Coni

(ANSA) - ROMA, 15 SET - Standing ovation dei membri del Consiglio del Coni durante la seduta odierna per la Nazionale Italiana di pallavolo, reduce dalla vittoria del Mondiale in Polonia. In Consiglio è stata anche esposta la coppa vinta dagli Azzurri, mentre poi ha preso parola il presidente della Federvolley, Giuseppe Manfredi. "I ragazzi hanno fatto emozionare tutti. Sono stati fantastici, eravamo la squadra più giovane e abbiamo vinto con il sorriso - ha detto - Sono convinto che apriremo un ciclo. Ma abbiamo vinto anche a livello giovanile: ben 8 medaglie d'oro in una stagione. Ora la vera sfida è riportare i ragazzi a fare sport. Prima dovevamo toglierli dalle strade, ora dobbiamo farli uscire dalle case".

(ANSA).