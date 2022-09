Open Italia: primo giro sospeso, Fitzpatrick è in testa

(ANSA) - ROMA, 15 SET - Al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio (Roma), il primo round (iniziato con un'ora di ritardo rispetto al programma, causa maltempo) della 79/a edizione dell'Open d'Italia è stato sospeso per l'arrivo dell'oscurità. Classifica dunque provvisoria, con ancora tanti giocatori chiamati ad ultimare il round d'apertura. Ma i big sono partiti subito forte. L'inglese Matt Fitzpatrick, numero 11 al mondo, è momentaneamente in testa con uno score di "-5" dopo 15 buche giocate. Bagarre al secondo posto dove con 67 (-4) colpi c'è anche Rory McIlroy. Tra gli azzurri, il migliore è Filippo Celli che, al debutto da professionista, è 14/o con 69 (-2). In ritardo Francesco Molinari, solo 83/o con 73 (+2).

(ANSA).