McIlroy, grazie a Sport e Salute per tutto ciò che fa

(ANSA) - ROMA, 14 SET - La Rolex Pro-am, tradizionale gara tra amatori e professionisti, ha aperto questa mattina al Marco Simone golf club di Guidonia Montecelio (Roma) il fine settimana della 79/a edizione degli Open d'Italia.

Il campione nordirlandese Rory McIllroy ha giocato in squadra con il presidente e ad di Sport e Salute, Vito Cozzoli. In una pausa del percorso, McIlroy ha voluto ringraziare la società che si occupa della promozione dello sport. "Faccio i complimenti a Sport e Salute per tutto quello che sta facendo per lo sport in Italia e per il sostegno che dà alla prossima Ryder Cup", ha detto il golfista. (ANSA).