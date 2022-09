Sport: Alice Volpi sarà ambassador del Trofeo Coni 2022

(ANSA) - ROMA, 13 SET - Alice Volpi sarà l'ambasciatrice del Trofeo CONI 2022, in programma dal 29 settembre al 2 ottobre nella Valdichiana Senese. La plurimedagliata del fioretto che quest'anno ha conquistato l'oro mondiale a squadre al Cairo e l'oro europeo a squadre e il bronzo individuale ad Antalya, porterà un po' dello 'spirito olimpico' nella più grande manifestazione sportiva italiana under 14, organizzata in questa settima edizione dal CONI Toscana, in partnership con la Regione Toscana e l'Unione dei Comuni della Valdichiana Senese. La Volpi parteciperà alla cerimonia di apertura del Trofeo CONI 2022 in programma il 29 settembre alle ore 17.30 allo Stadio Comunale "Mario Maccari" di Chianciano Terme, alla presenza anche del Presidente del CONI, Giovanni Malagò. Il giorno successivo, invece, la schermitrice senese incontrerà i partecipanti alle gare di scherma che si svolgeranno a Chiusi e presterà la sua voce alla diretta trasmessa sull'ItaliaTeamTV. Per la prima volta nella storia della manifestazione - che torna quest'anno dopo lo stop dovuto alla pandemia - la piattaforma OTT del CONI coprirà, infatti, con due canali dedicati, tutte le fasi salienti, a partire dalla cerimonia di apertura. (ANSA).