Solheim Cup 2023, l'ex cestista Gasol nuovo ambassador

(ANSA) - ROMA, 13 SET - Pau Gasol nuovo 'ambassador' della Solheim Cup 2023. L'ex cestista si unisce così ad altri campioni spagnoli dello sport come Rafael Nadal e Josè Maria Olazabal.

Grande appassionato di golf, sarà tra i volti noti che promuoveranno la Solheim Cup 2023, la Ryder al femminile, in programma tra un anno a Casares (Malaga).

"Il golf è diventata la mia passione. All'inizio ero un giocatore pessimo, andare sul green era frustrante, ma non mi sono mai arreso. Ho iniziato a prendere lezioni e a fare i primi progressi. E ora, ogni volta che posso, vado a giocare. E' un grande orgoglio avere l'opportunità di ospitare in Spagna una competizione come la Solheim Cup. Un evento che noi sportivi abbiamo il piacere e l'onore di supportare, le dichiarazioni di Gasol. (ANSA).