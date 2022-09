Sport: Ics, positivo risultato economico primo semestre 2022

(ANSA) - ROMA, 12 SET - L'Istituto per il Credito Sportivo ha chiuso il primo semestre 2022 con un utile netto, pari a 25,2 milioni di euro (+69,6% rispetto al 31 dicembre 2021), particolarmente significativo in un contesto caratterizzato da una forte incertezza sulle prospettive di crescita a livello nazionale ed europeo. Confermata la solidità patrimoniale dell'Istituto, con un Common Equity Tier1 ratio al 75,3%, così come la posizione di liquidità.

"Continua il percorso di crescita dell'Istituto - afferma il presidente di Ics Andrea Abodi - seguendo e rispettando quanto previsto nel piano industriale 2020-2023. I risultati del primo semestre di quest'anno, i migliori della storia dell'Istituto, sono il frutto dell'impegno qualificato del nostro capitale umano, che opera quotidianamente per assicurare ai clienti sostegno finanziario e supporto strategico, necessari per contrastare la crisi e contribuire allo sviluppo sostenibile delle infrastrutture sportive e culturali, materiali e immateriali. In questo quadro - aggiunge Abodi - l'esponenziale aumento dei prezzi delle materie prime e dell'energia rende necessaria e indifferibile un'azione ancor più incisiva da parte nostra, attraverso nuovi strumenti finanziari che stiamo sviluppando, anche mediante il confronto e il coordinamento con le istituzioni competenti, per supportare le aziende che stanno affrontando un periodo di significative difficoltà, intercettando anche ulteriori misure comunitarie rispetto a quelle del PNRR. In questo quadro, è di grande importanza - sottolinea il presidente di Ics - evidenziare che i lusinghieri risultati economici raggiunti dalla banca pubblica dello Sport e della Cultura tornino alla collettività, attraverso la devoluzione dei dividendi di pertinenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze - nostro principale partecipante al Capitale - al "Fondo contributi in conto interessi", gestito da ICS, che consente di finanziare in modo agevolato gli investimenti destinati alle infrastrutture sportive." (ANSA).