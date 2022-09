Atletica: Iapichino 6,67, vittoria e primato stagionale a Schaan

Il miglior salto dell'anno, nell'ultima gara della stagione. Larissa Iapichino vince e firma in primato stagionale in Liechtenstein, in un evento nella piazza cittadina di Schaan: la ventenne lunghista azzurra atterra a 6,67 (+0.1) al secondo salto, alle Golden Fly Series.

Per la portacolori delle Fiamme Gialle, in una gara dai tempi piuttosto lunghi (quasi tre ore) a causa dell'alternanza con i salti maschili e con l'asta, anche un 6,49 iniziale (0.0), un 6,21 al terzo (+1.3), un 6,43 al quarto (-0.3), poi la rinuncia al quinto, e un sesto salto abbozzato. Battute avversarie di tutto rispetto come Agate de Sousa (Sao Tome e Principe, 6,56), l'americana quarta ai Mondiali Quanesha Burks (6,55), la serba Milica Gardasevic (6,52), la britannica bronzo d'Europa Jazmin Sawyers (6,41), la francese Yanis David (6,31). "Sono molto contenta per la gara di oggi - le parole della saltatrice allenata dal papà-coach Gianni, fin qui 6,64 agli Assoluti di Rieti in questa annata - sia di aver vinto sia per il season best, arrivato alla fine di una stagione lunghissima e che si sta facendo sentire. Bello gareggiare in piazza con il pubblico e l'atmosfera entusiasmante, spero di poterlo rifare di nuovo presto anche in Italia in una delle nostre bellissime piazze".

Soltanto in quattro gare in carriera ha fatto meglio di così, tutte tra l'estate 2020 e l'inverno del 2021: 6,91 ad Ancona (record del mondo U20 indoor), 6,80 a Savona, 6,75 sempre ad Ancona nelle indoor, 6,70 in qualificazione agli Europei indoor di Torun. E Iapichino non saltava così lontano proprio da quella gara in Polonia, nel marzo del 2021.