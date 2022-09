Scheffler miglior giocatore del PGA Tour 2021-2022

(ANSA) - ROMA, 10 SET - E' Scottie Scheffler il miglior giocatore del PGA Tour 2021-2022. L'americano, numero 1 mondiale, ha superato la concorrenza dell'australiano Cameron Smith e del nordirlandese Rory McIlroy.

Dopo una stagione da protagonista, che lo ha visto conquistare quattro tornei - con tanto d'impresa al The Masters, lo scorso aprile - il 26enne di Ridgewood può festeggiare un nuovo riconoscimento. Dal 1990, e quindi da quando sono stati istituiti questi premi, è il primo golfista ad essere stato nominato "best player" del Korn Ferry Tour 2019, miglior rookie (2020) e miglior giocatore del PGA Tour. Un vero e proprio plebiscito per Scheffler, che ha ricevuto l'89% dei voti ricevendo il Jack Nicklaus Award. (ANSA).